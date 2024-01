Insight Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Insight-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 146,12 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 176,75 USD, was einem Unterschied von +20,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 158,61 USD liegt mit einem Unterschied von +11,44 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Insight-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie ergibt sich eine mittlere Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Somit erhält die Insight-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für Insight veröffentlicht, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -15,13 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Insight daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Insight-Aktie um 69,79 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 70,43 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.