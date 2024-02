Insig Ai Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Insig Ai-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der verschiedene Indikatoren bewertet werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,21 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,197 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -6,19 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 0,2 EUR liegt, ergibt sich eine Abweichung von -1,5 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über Insig Ai in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Insig Ai beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Insig Ai zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Insig Ai-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Insig Ai in verschiedenen Punkten eine "Neutral"-Bewertung, jedoch auch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.