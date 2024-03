Insig Ai Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für die Insig Ai-Aktie wird der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Insig Ai überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Insig Ai-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,2 EUR, was einen Abwärtstrend von 8 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,184 EUR darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,2 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral über Insig Ai waren. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Schließlich wird das Sentiment und der Buzz um Insig Ai betrachtet, wobei die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate als neutral bewertet werden. Insgesamt erhält Insig Ai somit ein "Neutral"-Rating auf Basis weicher Faktoren.

Zusammenfassend erhält Insig Ai sowohl auf Basis des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating.