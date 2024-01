Insig Ai Aktie: Eine neue Chance!

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die sich mit dem Aktienmarkt befassen. Insig Ai wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Überwiegend positiv war die Diskussion an acht Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Insig Ai insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte bei Insig Ai eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt ein, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten bei Insig Ai wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Insig Ai für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Insig Ai-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 20. Somit ist das Wertpapier überverkauft und erhält ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 46,25 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Insig Ai.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Insig Ai von 0,199 EUR mit -0,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,2 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,19 EUR auf. Hierdurch ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Insig Ai-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.