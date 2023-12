Inseego Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. In Bezug auf Inseego wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Meinungen zu Inseego in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Inseego-Aktie als neutral ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors hat die Inseego-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -83,16 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 81,26 Prozent entspricht. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Aktie aktuell um 77,54 Prozent unter dem Mittelwert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.