Insa: Union verharrt unter 30 Prozent

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union kommt in den Umfragen nicht vom Fleck. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent. Das ist nicht nur der gleiche Wert wie in der Vorwoche, sondern auch der gleiche Wert wie im Sonntagstrend vor einem Jahr.

Die Ampel hat im gleichen Zeitraum insgesamt zehn Prozentpunkte eingebüßt, vor allem durch die Schwäche der Grünen (-8 Prozentpunkte in einem Jahr). Die SPD kommt in dieser Woche auf 20 Prozent (+/- 0), die Grünen auf 13 Prozent (+/- 0) und die FDP auf 8 Prozent (+/- 0). Die AfD kommt wie in der Vorwoche auf 19 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 4 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (+1). Für die "Bild am Sonntag" hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.203 Personen im Zeitraum vom 12. bis zum 16. Juni 2023 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?".

Foto: über dts Nachrichtenagentur