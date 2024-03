Insa: FDP springt in Wählergunst wieder über Fünf-Prozent-Marke

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat ihren Negativtrend offenbar beendet und kann in der Wählergunst seit zwei Wochen wieder zulegen. Das berichtet "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den "Meinungstrend" des Instituts Insa.Wären am Sonntag Bundestagswahl kämen die Freien Demokraten demnach auf 5,5 Prozent der Stimmen. Das ist erneut ein Punkt mehr als in der Vorwoche.

Die AfD gewinnt einen halben Punkt auf 19,5 Prozent hinzu. Dagegen verliert die SPD einen Punkt auf 14,5 Prozent, das BSW verliert ebenfalls einen Punkt auf 6,5 Prozent. Die Freien Wähler rutschen um einen halben Punkt auf 2,5 Prozent ab. CDU/CSU (30,5 Prozent), Grüne (13 Prozent) und Linke (drei Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.Für den "Meinungstrend" befragte Insa 2.004 Personen. Befragungszeitraum: 1.-4.3.2024.

