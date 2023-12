Inpixon Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analysten haben die Stimmung der Anleger in Bezug auf Inpixon auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen überwiegend negativ sind. Insbesondere in den letzten zwei Tagen wurden negative Themen in den sozialen Medien stark diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie als "schlecht" in Bezug auf die Stimmung eingestuft.

Die technische Analyse verwendet den Relative Strength Index (RSI), um Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert zwischen diesen beiden Bereichen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Inpixon liegt bei 47,22, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Es wurde auch die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien über Inpixon analysiert. Die Diskussionsintensität wurde als mittel eingestuft, während eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt wurde. Dadurch wird das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Inpixon-Aktie um -76,44 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was auf eine schlechte charttechnische Situation hinweist. Auch der letzte Schlusskurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-24,29 Prozent Abweichung). Somit wird die Inpixon-Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet.