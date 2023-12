InpexADR ist zurück!

Die Diskussionen rund um Inpex auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. In diesem Zeitraum konnten insgesamt acht Handelssignale ermittelt werden, davon acht positive und kein negatives Signal, was zur Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Inpex bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Inpex in den sozialen Medien zu beobachten und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Inpex wurde deutlich weniger diskutiert als normal und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,74 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Inpex-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1725,59 JPY mit dem aktuellen Kurs (1945,5 JPY) vergleicht. Das Unternehmen erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), beträgt dieser aktuell 1989,22 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Inpex ergibt und die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Inpex auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,67 % aus, was 0,45 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,23 %. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Neutral".