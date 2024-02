InpexADR Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Inpex schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 3,79 % aus, was 0,64 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt von 3,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Energie" hat die Aktie von Inpex im letzten Jahr eine Rendite von 47,46 Prozent erzielt, was 13,24 Prozent über dem Durchschnitt (34,22 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, aufgrund der Überperformance.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der für Inpex aktuell bei 45,53 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Inpex wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen sind größtenteils positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings wurden auch sieben Handelssignale ermittelt, wovon keines positiv ist, was letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Inpex als "Gut" angemessen bewertet.