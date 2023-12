InpexADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Inpex-Aktie wird auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1718,1 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1900 JPY weicht somit um +10,59 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Wenn man sich hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansieht, beträgt dieser 1957,52 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlicher Höhe (-2,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inpex-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inpex 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Des Weiteren wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu beurteilen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass Inpex überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Inpex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Inpex-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite, die bezogen auf das Kursniveau 3,67 Prozent beträgt und nur leicht über dem Mittelwert (3,2) für diese Aktie liegt. Daher erhält Inpex in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.