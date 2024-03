Inozyme Pharma Inc Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Inozyme Pharma liegt bei 72,14 und weist darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Inozyme Pharma in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Inozyme Pharma von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Inozyme Pharma in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Inozyme Pharma einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,22 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 141,16 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 15 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".