Inozyme Pharma Inc Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die Inozyme Pharma-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Inozyme Pharma-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Inozyme Pharma. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 15 USD, was einem Potenzial von 162,7 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,71 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Inozyme Pharma-Aktie beträgt 38, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,14 ebenfalls neutral. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich Inozyme Pharma festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit verstärkter Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inozyme Pharma. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Inozyme Pharma-Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine positive Einschätzung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Inozyme Pharma Inc-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Inozyme Pharma Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Inozyme Pharma Inc-Analyse.

Inozyme Pharma Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...