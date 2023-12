Inozyme Pharma Inc Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Inozyme Pharma-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,73 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,2 USD liegt, was einer Abweichung von -11,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (3,42 USD) über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+22,81 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Inozyme Pharma ebenfalls gemischte Signale. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,47 Punkten, was bedeutet, dass die Inozyme Pharma-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Schließlich zeigt die Analysteneinschätzung, dass die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 257,14 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Inozyme Pharma-Aktie gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Sentiment und Analysteneinschätzung.