Inoviq Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index: Ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inoviq. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell bei 52,94 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Inoviq derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch auf 25-Tage-Basis ist Inoviq weder überkauft noch überverkauft (Wert: 42,17). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Inoviq daher mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Inoviq in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Unserer Einschätzung nach ergibt sich somit insgesamt ein "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Inoviq in den vergangenen Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Inoviq für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies entspricht einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Inoviq.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Inoviq verläuft derzeit bei 0,62 AUD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,665 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,26 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 liegt derzeit bei 0,62 AUD, was einer Differenz von +7,26 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Inoviq-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".