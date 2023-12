Inoviq Aktie: Keine Panik!

Inoviq: Analyse von Sentiment, technischer Analyse und Anleger-Stimmung

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Inoviq fällt auf, dass über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität herrscht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Inoviq die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,62 AUD für den Schlusskurs der Inoviq-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.685 AUD, was einer Abweichung von +10,48 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Inoviq-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Inoviq ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein neutraler RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Inoviq wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit für Inoviq eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage der verschiedenen Analysen.