Inoviq Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel bestimmen kann. Für die Inoviq-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,9, was bedeutet, dass die Inoviq-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit ein "Gut"-Rating für Inoviq.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung des Marktes. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Inoviq neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Inoviq diskutiert. Somit erhält die Aktie hinsichtlich der Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inoviq-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,62 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,67 AUD liegt, was einer positiven Abweichung von +8,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,61 AUD unter dem letzten Schlusskurs (+9,84 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Inoviq-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Inoviq.