Inovio Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividendenrendite für Inovio beträgt aktuell 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Inovio eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Inovio liegt der RSI7 aktuell bei 37,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt einen Wert von 31, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung für den RSI-Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Inovio eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,16 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 11,62 USD, was einer Steigerung von 88,64 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Anstieg von 39,5 Prozent. Daher erhält die Inovio-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung rund um die Aktie von Inovio wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inovio bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".