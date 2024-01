Inovio Aktie: Jubelschreie!

Die Inovio-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, womit die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 1,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 102,7 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,74 USD. Insgesamt erhält Inovio daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 15,15 Punkten, was bedeutet, dass die Inovio-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls eine Überverkaufssituation (Wert: 20,34), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält Inovio auch für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Inovio von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht", basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"- und "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Inovio.