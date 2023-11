Inovio Aktie: Ist es das gewesen?

Inovio erhält gemischte Bewertungen in Analysen und Branchenvergleichen. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Inovio-Aktie kurzfristig überkauft ist, während sie auf einer 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf den Aktienkurs hat Inovio in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -78,8 Prozent im Vergleich zur Biotechnologie-Branche und eine Underperformance von 229,33 Prozent im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor gezeigt. Das Sentiment im Internet ist in Bezug auf Inovio positiv, mit einer starken Diskussionstätigkeit und einer positiven Stimmungsänderung. Insgesamt geben Analysten der Aktie von Inovio eine neutrale bis positive Bewertung, mit einem Kursziel von 2 USD und einer erwarteten Kursentwicklung von 412,82 Prozent.

