Inovio Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Dividendenrendite von Inovio beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung. In letzter Zeit wurde die Inovio-Aktie in sozialen Medien vor allem negativ bewertet. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt auch mit positiven Aspekten rund um Inovio. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Inovio in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2 USD. Dies würde einem Anstieg um 292,16 Prozent entsprechen und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellen. Insgesamt erhält die Inovio-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

