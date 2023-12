Suning wird immer uninteressanter …

Suning-Aktie: Branchenvergleich und Anlegerstimmung

Die Performance der Suning-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -26,36 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -26,39 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors, der eine Rendite von 6,52 Prozent verzeichnete, liegt Suning mit einer Unterperformance von 32,88 Prozent deutlich zurück. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Anlegerstimmung rund um die Suning-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Trotzdem wurden sechs Handelssignale ermittelt, von denen keines als gut eingestuft wurde, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Suning eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt und damit eine negative Differenz von -2,18 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suning bei 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Suning-Aktie im Branchenvergleich eine Unterperformance aufweist, während die Anlegerstimmung als positiv bewertet wird. In Bezug auf Dividendenpolitik und fundamentale Kriterien erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung.