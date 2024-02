Inotiv Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analyse der Inotiv-Aktie zeigt, dass die meisten Analysten in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung abgegeben haben. Von insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was eine potenzielle Kurssteigerung um 61,58 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwog eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Inotiv-Aktie eine neutrale Einschätzung erhält. Der RSI7 liegt bei 16,73, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 34,12 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Aktienkurs der Inotiv bei 5,57 USD, was +50,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +36,52 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung aus charttechnischer Sicht führt. Daher wird die Inotiv-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.