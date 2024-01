Inotiv Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Inotiv in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen rund um das Unternehmen deutet darauf hin, dass Inotiv aktuell im Fokus der Anleger steht. Jedoch wurde nur unwesentlich mehr oder weniger über die Aktie diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien überwogen in den letzten Tagen die negativen Meinungen über Inotiv, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Inotiv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,21 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,87 USD lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Inotiv weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Inotiv-Aktie aufgrund der negativen Stimmung der Anleger und der charttechnischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.