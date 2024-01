Inotiv Aktie: Kaum zu glauben!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Inotiv neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inotiv-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 59,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 38,12, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Inotiv gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit Analysen präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Inotiv hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Inotiv mittlerweile auf 4,22 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,67 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,03 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,55 USD, was einer Distanz von +43,92 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.