Inotiv Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Inotiv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,13 USD liegt, was einem Unterschied von +117,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 5,32 USD, was 71,62 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Inotiv eingestellt waren. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen gab, wird die Anlegerstimmung insgesamt als neutral bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Inotiv insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als gut bewertet wurde. Da es keine neuen Analystenupdates gibt, wird aufgrund der Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -1,42 Prozent festgestellt, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 37, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass Inotiv überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Inotiv daher als gut bewertet.