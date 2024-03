Inomin Mines Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Inomin Mines betrachtet. Der RSI7 für Inomin Mines liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass Inomin Mines weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 200 Handelstagen ergab sich für die Inomin Mines-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 CAD, was keinen Unterschied darstellt, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diese kurzfristigere Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Inomin Mines veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Inomin Mines, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Inomin Mines-Aktie ein "Neutral"-Rating insgesamt.