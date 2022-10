Inolex inspiriert mit neuer Corporate Identity

Philadelphia (ots/PRNewswire) -Undefinierbare Schönheit mit einem rebellischen Geist, der Wissenschaft und Natur vereintEntwickelt in Zusammenarbeit mit der weltbekannten Firma Pentagram„Wir schwimmen nicht mit dem Strom. Wir erschaffen ihn", so Lisa Gandolfi, PhD, VP, Marketing.Das sind das Selbstvertrauen und der rebellische Geist hinter der neuen Corporate Identity von Inolex, die diese Woche eingeführt wird.Die neue Marke wurde in einer einjährigen Partnerschaft mit dem weltbekannten Designstudio Pentagram entwickelt. Michael Gericke und sein Team haben das Projekt geleitet.Das Ergebnis ist ein mutiger Ansatz, der die Schönheits- und Körperpflegebranche zu einer positiven Rebellion inspirieren soll.Das neue Erscheinungsbild von Inolex verleiht dem unabhängigen Unternehmen mit seinem über hundertjährigen Werdegang eine kühne, zeitgemäße Ausstrahlung. Mit seiner markanten blaugrünen Wortmarke und dem kompakten Logo in Form eines einzelnen X wurde das Inolex-Logo sorgfältig als wiedererkennbares grafisches Element entworfen, das die fließende Verbindung von Wissenschaft und Natur durch das durchdachte, nachhaltige Design der Inhaltsstoffe zum Ausdruck bringt.Warum will ein Hersteller von Inhaltsstoffen, der „hinter dem Etikett" steht, seine Marke in eine so herausragende Position bringen?„Inolex bewegt sich seit Jahren am Rande des Möglichen und hat nachhaltige Technologien eingeführt, die die wichtigsten Inhaltsstoffe für Gesundheit, Schönheit und Wellness in Frage stellen und neu definieren", sagte Gandolfi.„Wir haben die Essenz unserer Identität, diese Art von rebellischem Geist, seit Jahrzehnten in unseren Produkten und unserem Ansatz. Durch die Zusammenarbeit mit dem Pentagram-Team konnten wir herausarbeiten, wer wir sind und was wir der Branche bieten, und dies in ein elegantes und künstlerisches visuelles Design und eine Bildsprache umsetzen, die alles, was wir tun, widerspiegelt."Das Unternehmen definiert Schönheit bewusst nicht mit Bildern von Menschen. Stattdessen hat Pentagram eine visuelle Sprache entwickelt, die ausdrucksstarke, durchscheinende Naturbilder und abstrakte Texturen verwendet. Die proprietäre Bildsprache stellt die Dualität von Natur und Wissenschaft mit dynamischen Kompositionen dar, die Neugierde wecken und ein Gefühl von Frische mit ruhigem Raum zum Atmen schaffen.Auch die neue Wortmarke von Inolex mit ihren maßgeschneiderten Buchstabenformen und dem markanten X verweist auf die gelassene Unbefangenheit und den agilen Charakter, den das Unternehmen ausstrahlt.Michael Gericke von Pentagram, einer der bekanntesten und angesehensten Partner des Unternehmens, leitete das Team, das für die Entwicklung der neuen Markenidentität von Inolex verantwortlich war. „Die Führung von Inolex kümmert sich wirklich um die Menschen und unsere Umwelt. Sie haben uns herausgefordert und darin bestärkt, mutig zu sein – sogar rebellisch", so Gericke. „Wir haben ihre Leidenschaft für Innovation als positive Kraft und Wegbereiter in einer Branche, die an der Schwelle zu außergewöhnlichen Veränderungen steht, zum Ausdruck gebracht."Während der Fokus auf Nachhaltigkeit in der Tat in der gesamten Schönheitsbranche an erster Stelle steht, ist die zentrale Bedeutung der Nachhaltigkeit bei Inolex unverkennbar. Laut Chief Executive Officer David Plimpton stellt sich das Unternehmen der Herausforderung, anders zu denken, um die Zukunft von Inhaltsstoff-Plattformen neu zu erfinden. Außerdem stehen seine Mitarbeiter und Produkte im Dienste des Allgemeinwohls.„Nachhaltiges Design von Inhaltsstoffen, das sich an der Wissenschaft orientiert und die Natur ehrt, ist unsere Kernkompetenz als Unternehmen. Wir legen Wert darauf, intellektuelle Neugier zu fördern, durchdachtes, verantwortungsbewusstes Design in unsere Inhaltsstoffe einzubinden und dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden zu pflegen, damit wir gemeinsam bessere Verbraucherprodukte schaffen können", sagte Plimpton.„Kann man Impulsgeber sein und sich gleichzeitig intensiv um andere kümmern? Auf jeden Fall."Inolex ist davon überzeugt, dass dieses Gefühl, das Gleichgewicht zwischen wissenschaftlichem Fachwissen und dem mutigen Umgang mit Menschen und Räumen zu halten, die Kosmetikbranche in den kommenden Jahrzehnten inspirieren wird.Die neue Marke von Inolex ist ein deutlicher Hinweis auf die Zukunft des Unternehmens – und darauf, wohin seine fantasievollen Ansätze die Branche führen werden.Informationen zu InolexInolex ist ein stark unabhängiges Unternehmen, das nachhaltige Inhaltsstoffe für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden entwickelt.Wir schwimmen nicht mit dem Strom, wir erschaffen ihn. Wir entwickeln und realisieren Lösungen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir fordern uns selbst und die Branche heraus, anders zu denken.Im Einklang mit der Natur entwickeln wir neue Technologien, die die sichere und optimale Leistung führender Marken in mehr als 85 Ländern gewährleisten.Unsere Designer lassen sich von den Grundsätzen der Grünen Chemie leiten, um die Zukunft nachhaltiger Inhaltsstoff-Plattformen zu erfinden. Indem wir bewusste Wissenschaft mit Natur und Kunst in Einklang bringen, werden unsere fantasievollen Ansätze zu den Bausteinen für außergewöhnliche Produkte, die den Menschen und unserem Planeten zugute kommen.Wir sind Inolex. Denker, Designer, Schöpfer und Rebellen.Informationen zu PentagramPentagram ist eine der weltweit bekanntesten und angesehensten internationalen Designberatungsfirmen und wurde kürzlich zum einflussreichsten Designunternehmen der letzten fünfzig Jahre ernannt.Das Unternehmen hat erfolgreiche Niederlassungen in New York, London, Austin und Berlin. Die Arbeit von Pentagram umfasst ein breites Spektrum an Dimensionen und Medien in einer Umgebung, die Zusammenarbeit und Kreativität fördert.Die Arbeit von Pentagram ist breit gefächert und umfasst Grafik und Identität, Strategie und Positionierung, Produkte und Verpackungen, Ausstellungen, digitale Erlebnisse, Werbung und Kommunikation, Datenvisualisierung und Schriftarten, Klang und Bewegung.Die Struktur ist einzigartig. Es ist das einzige große Designstudio, in dem die Inhaber des Unternehmens die Schöpfer der Arbeit sind und als Hauptansprechpartner für jeden Kunden fungieren. Dieser Ansatz spiegelt die Überzeugung von Pentagram wider, dass großartiges Design ohne Leidenschaft, Intelligenz und – vor allem – persönliches Engagement nicht möglich ist. Dies zeigt sich in einem Portfolio, das sich über fünf Jahrzehnte, viele Branchen und Kunden jeder Größe erstreckt.