Inogen Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Inogen zeigt, dass sie derzeit mit einem Wert von 27,27 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Inogen verläuft derzeit bei 8,13 USD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,535 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -19,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,53 USD, was einem Niveau von +18,17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Inogen-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inogen in Höhe von 371,15 darauf hin, dass die Aktie auf Basis der heutigen Notierungen um 272 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV: 99,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung der fundamentalen Analyse als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger ergibt sich aus weichen Faktoren wie den Kommentaren auf sozialen Plattformen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung und die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Inogen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" führt. Auf Grundlage dieser Untersuchungen muss Inogen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.