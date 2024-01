Inogen Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Die technische Analyse der Inogen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 8,31 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,49 USD weicht somit um -33,94 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,4 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung. In den sozialen Medien waren zuletzt nur negative Meinungen zur Inogen-Aktie zu finden. Dies führte zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Inogen mit einem KGV von 371,15 deutlich überbewertet ist im Vergleich zum Branchenmittel von 98,57. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Inogen-Aktie sowohl in der technischen als auch fundamentalen Analyse ein "Neutral"-Rating.