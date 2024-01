Inogen Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Inogen: Aktuelle Analyse und Branchenvergleich

Das Unternehmen Inogen wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 1 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 26 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 313,68 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Inogen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inogen-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (40,37) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Inogen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Inogen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -112,27 Prozent erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Inogen gemäß der aktuellen Bewertungen der Analysten, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Branchenvergleichs eine gemischte Bewertung erhält. Während die Analysten eine positive Empfehlung aussprechen, zeigt der Branchenvergleich eine Underperformance von Inogen im letzten Jahr.