Innuovo-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Innuovo-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhält. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Innuovo mit 1,33 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral eingestuft. Bezogen auf die Branchenvergleichsaktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Innuovo-Aktie mit -43,66 Prozent mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Sektoraktien liegt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie der Innuovo-Aktie eine negative Entwicklung, was zu einer erneuten schlechten Bewertung führt. Die Analyse der vergangenen 50 Tage bestätigt ebenfalls ein negatives Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für die Innuovo-Aktie.