Innuovo Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Innuovo-Aktie hat laut technischer Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,44 CNH. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 5,88 CNH, was eine Abweichung von -8,7 Prozent darstellt und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,23 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-5,62 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Innuovo-Aktie bei -11,76 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Innuovo mit -7,44 Prozent um 4,32 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Innuovo haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Innuovo daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innuovo mit 52,22 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie wird somit weder unter- noch überbewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Gesamteindruck für die Innuovo-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus fundamentalen und sentimentalen Gesichtspunkten betrachtet.

