Innuovo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Marktteilnehmer haben in den letzten Tagen überwiegend positiv über Innuovo diskutiert. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Innuovo daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 6,55 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,23 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Innuovo-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung sowohl für den 7-Tage- als auch für den 25-Tage-RSI.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese aktuell bei 1,34 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Dennoch ist die Differenz nicht groß genug, um eine klare Bewertung zu ermöglichen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Insgesamt wird Innuovo auf Basis der diskutierten Punkte mit einem "Neutral"-Rating versehen.