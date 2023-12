Innuovo Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) von Innuovo hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 55 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 58,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Innuovo insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Innuovo ist insgesamt positiv, wobei vor allem mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Auch das Meinungsbild der Anleger in den letzten Tagen war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat Innuovo im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,22 Prozent erzielt, was 0,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" schneidet die Aktie mit einer Rendite von -8,22 Prozent positiv ab. Daraus resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Innuovo ist insgesamt positiv, wobei die Diskussionsintensität zwar unterdurchschnittlich ist, aber die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven zeigt. Somit erhält die Aktie von Innuovo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Gut".