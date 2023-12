Innuovo Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Innuovo-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 61,76 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Innuovo ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Innuovo-Aktie um -8,01 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Innuovo beträgt 1,34 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.