Innuovo Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Innuovo herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Innuovo überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Innuovo auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Innuovo-Wertpapier.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Innuovo derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Innuovo deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,7 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs der Innuovo-Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.