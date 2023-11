Innuovo Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Innuovo: Aktuelle Bewertung und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innuovo liegt derzeit bei 55,96, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Innuovo derzeit bei 1 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt sich eine negative Differenz von -0,55 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Innuovo eine Rendite von -8,22 Prozent erzielt, was 2,63 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. In Bezug auf die Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,58 Prozent, und Innuovo liegt aktuell 2,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Innuovo hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Daher wird die Aktie mit einer positiven "Gut"-Bewertung versehen. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Innuovo auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.