Innovotech Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovotech liegt mit 30,4 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dieser Wert bedeutet eine Unterperformance von 71 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche, das bei 17 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Innovotech eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -24,83 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Bereich "Gesundheitspflege" lag die mittlere Rendite bei -20,38 Prozent, wobei Innovotech 29,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Innovotech in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Innovotech aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Innovotech eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.