Innovotech Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Innovotech: Aktivität und Bewertungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Innovotech wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum geändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In puncto Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovotech bei 30,4, was über dem Branchendurchschnitt von 17,77 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Innovotech liegt bei 0 Prozent, was 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen als eher unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 28,23 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -25,03 Prozent, wobei Innovotech aktuell 24,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.