Innoviva-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Innoviva-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 30, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 63,32 liegt. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Innoviva basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Innoviva gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Innoviva beschäftigt hat.

In Bezug auf Dividenden schüttet Innoviva derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche, was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 2,7 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Innoviva basierend auf der RSI-Bewertung, dem Sentiment und Buzz im Internet, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenpolitik.