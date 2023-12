Innoviva-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Innoviva ist positiv, wie unsere Analysten durch die Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Innoviva diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Jahresperformance im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat Innoviva eine Rendite von 18,05 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Arzneimittel-Branche liegt die Rendite mit 9,93 Prozent jedoch deutlich darunter. Aus diesem Grund wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr neutral bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Innoviva liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 15,38 USD um 20,25 Prozent über dem GD200 (12,79 USD) liegt. Der GD50 liegt bei 13,63 USD, was einem Kursabstand von +12,84 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird der Kurs der Innoviva-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.