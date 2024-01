Innoviva Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Erkenntnisse zu Innoviva in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Innoviva in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +26,08 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,15 USD mit dem aktuellen Kurs von 16,58 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 14,47 USD um +14,58 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Innoviva-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innoviva aktuell 17,58 und liegt somit mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 in der Branche Arzneimittel. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche ein geringerer Ertrag von 2,48 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und somit zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".