Innoviva Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es bei Innoviva keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Innoviva im letzten Jahr eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was 31,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,61 Prozent, während Innoviva aktuell 35,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Auf fundamentaler Basis wird Innoviva im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,61, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 112,83 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Innoviva als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 56,08 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.