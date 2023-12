Innoviva Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Innoviva wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und wurde als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie von Innoviva eine Rendite von 18,05 Prozent, was 2,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" bei 22,21 Prozent, wobei Innoviva aktuell 4,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wurde die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Innoviva ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,58 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,01 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Innoviva bei 26,45 liegt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 21,51 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung von "Gut". Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Innoviva.

