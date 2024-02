Innoviva Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Innoviva liegt der Wert bei 17,58, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Das Branchen-KGV beträgt 101,17, was einen Abstand von 83 Prozent zum KGV von Innoviva bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung bei Innoviva ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den vergangenen Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Innoviva liegt bei 45,74, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen für Innoviva abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16 USD eine mögliche negative Entwicklung von -28,13 Prozent bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Innoviva-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.