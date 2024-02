Innovid Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Innovid lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Innovid als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch wenn es im letzten Monat keine aktualisierten Bewertungen gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,6 USD, was einer Erwartung von 143,24 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung vergeben wir die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,22 USD mit dem aktuellen Kurs (1,48 USD) eine Abweichung von +21,31 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Innovid-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 60, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Innovid damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.