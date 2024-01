Innovid Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI für Innovid ansehen, beträgt dieser aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,39 an, dass Innovid weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "neutral" Rating erhält.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Innovid-Aktie beträgt aktuell 1,18 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,52 USD liegt und somit eine "gut" Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,4 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "gut" Rating. Insgesamt erhält Innovid auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "gut" Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Innovid wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung erhält.

Die Analysteneinschätzung für Innovid basiert auf 1 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt zu einer "gut" Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3,6 USD, was eine Steigerung um 136,84 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,52 USD bedeutet und somit eine "gut" Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Innovid-Aktie somit eine "gut" Empfehlung aus Sicht der Analysten.