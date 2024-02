Innovid Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Die technische Analyse für die Aktie der Innovid bezieht sich auf das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 62,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Neutral" resuliert.

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Innovid derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,23 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,51 USD) um +22,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,48 USD, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Innovid daher das Rating "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei Innovid eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Innovid für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Innovid eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Innovid daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Innovid von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.