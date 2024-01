Innovid Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Innovid herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass Innovid weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,52 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Analysten bewerten die Aktie der Innovid langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Bewertung positiv, 1 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,6 USD, was einer erwarteten Steigerung von 135,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in sozialen Plattformen in Bezug auf Innovid war neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Innovid bei 1,53 USD, was +7,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +29,66 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.